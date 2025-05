Minaccia i familiari poi ferisce i poliziotti che tentano di calmarlo | arrestato un 30enne

Un'altra storia nel crescente fenomeno della violenza legata alla droga, che stiamo osservando in molte realtà italiane. A Gallipoli, un 30enne ha minacciato i familiari e ferito i poliziotti intervenuti. Questo episodio mette in luce una triste verità: l'abuso di sostanze non solo distrugge vite, ma crea un circolo vizioso di paura e aggressione. Come possiamo fermare questa spirale? La risposta è urgente e necessaria.

GALLIPOLI - La spirale di violenza scatenata dall’abuso di sostanze stupefacenti ha portato all’arresto di un 30enne gallipolino, accusato di maltrattamenti in famiglia e di aggressioni contro chi tentava di fermarlo. Nei giorni scorsi, le continue minacce e gli ammanchi di denaro per procurarsi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Minaccia i familiari, poi ferisce i poliziotti che tentano di calmarlo: arrestato un 30enne

