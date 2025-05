Minaccia di morte a Ilaria e Roberto Salis | Vi colpirò con un fucile a pompa

Una minaccia inquietante ha colpito Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, e suo padre Roberto. Dopo il suo coraggioso attivismo contro l'estremismo, ora subisce attacchi diretti e violenti. Questo episodio non è isolato: riflette un clima di crescente intolleranza in Europa. La lotta per i diritti umani si fa sempre più rischiosa. Cosa significa essere dalla parte giusta in un contesto così teso? Scopriamolo insieme.

Minacciati di morte. Le vittime sono Ilaria Salis, deputata europea di Alleanza Verdi-Sinistra, già nota per le durissime condizioni di carcerazione a cui venne sottoposta a Budapest, accusata di avere partecipato a un'azione aggressiva verso alcuni militanti neonazisti, e il padre Roberto

