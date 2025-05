Minacce social alla premier da parte di un dipendente pubblico | Auguro alla figlia della Meloni la fine della ragazza di Afragola

Le minacce social rivolte alla figlia della premier Meloni scatenano un acceso dibattito sulla responsabilità dei dipendenti pubblici. In un contesto in cui la dialettica politica si fa sempre più accesa, è fondamentale riflettere sull'uso improprio dei social media come strumento di odio. Roberto Della Ragione, che ha denunciato l'accaduto, mette in luce un aspetto cruciale: la necessità di un'etica nel linguaggio pubblico. L’odio online deve avere conseguenze!

AGI - "Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola". Queste parole pesanti sarebbero state scritte su Facebook da un dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, secondo quanto riportato da un altro dipendente del ministero, Roberto Della Ragione, che si dice "infuriato" e di aver già "provveduto a segnalare e denunciare in tutte le forme" tale post, chiedendo quindi al ministro Giuseppe Valditara di "intervenire immediatamente con provvedimenti durissimi". E la replica di Valditara è arrivata in tempi stretti: "Esprimo la mia forte solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le ignobili minacce rivolte ai suoi affetti più cari" dichiara il ministro dell'Istruzione e del Merito, che assicura: "Stiamo effettuando tutte le verifiche utili a individuare l'identità dell'autore di questo atto indegno. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Minacce social alla premier da parte di un dipendente pubblico: "Auguro alla figlia della Meloni la fine della ragazza di Afragola"

«Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola», la frase shock sui social: verifiche su un dipendente della scuola

Un post choc scuote il web: "Auguro alla figlia di Meloni la sorte della ragazza di Afragola". Le parole del capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, rivelano quanto siano tesi i rapporti politici in questo periodo.

