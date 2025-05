Minacce politica solidale con Meloni

In un clima di crescente tensione sociale, le minacce rivolte alla figlia di Giorgia Meloni hanno scatenato una reazione unanime nel panorama politico italiano. Da Fratelli d'Italia a Salvini, passando per il centrosinistra, la solidarietà è palpabile. In un momento in cui le polemiche infuriano, emerge un punto cruciale: l’importanza di proteggere i più vulnerabili. Il messaggio è chiaro: l’odio non ha spazio nella nostra società .

19.10 Dopo il post di minacce su un social in cui si augurava alla figlia di Meloni la fine della 14enne di Afragola,arriva la solidarietà da tutta la politica. "Profonda indignazione e sconcerto" di Fratelli d'Italia. "Parole aberranti, schifose",dice Salvini che manda un abbraccio alla "piccola Ginevra". Appoggio anche del centro sinistra. Il ministro dell'Istruzione, Valditara: "Ogni controllo per individuare l'autore" e "sanzioneremo i docenti che tradiscono il decoro della scuola". L'autore del post sembrerebbe un dipendente del MIM. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Minacce a figlia, Meloni: politica si unisca contro clima violento

Il recente attacco alla figlia di Giorgia Meloni non è solo un episodio isolato, ma un sintomo di un clima politico sempre più tossico.

Meloni su minacce a figlia: "Contro questo clima malato la politica deve unirsi"

Da msn.com: "Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per co ...

Minacce alla figlia della premier, Meloni: “Questo non è scontro politico, è un clima malato di odio ideologico”

Riporta msn.com: Solidarietà alla presidente del Consiglio e condanna del post da parte del mondo politico. Tajani: “Lo dico da padre e da nonno. Sono inorridito”. Valditara: “Identificheremo l’autore” ...

Minaccia alla figlia di Meloni: “Le auguro la sorte di Martina Carbonaro”. La premier: “Clima violento”

Da fanpage.it: La minaccia apparsa su Facebook, ad opera di un dipendente del ministero dell'Istruzione, è stata rilanciata da Fratelli d'Italia ...