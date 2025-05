Minacce e controllo ossessivo sulla moglie | 38enne allontanato dalla casa familiare

Un altro caso di violenza domestica scuote la nostra società. Un 38enne è stato allontanato dalla casa familiare per minacce e controllo ossessivo verso la moglie, rivelando un trend allarmante: l’uso di tecnologie per il tracciamento delle vittime. Questa situazione non è solo una cronaca nera, ma un riflesso della necessità di combattere la cultura della violenza. È fondamentale parlarne e agire per proteggere le vittime.

Comunicato Stampa L'uomo, sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico, avrebbe più volte minacciato di morte la moglie. Scoperto anche un dispositivo di tracciamento in un peluche Nel pomeriggio del 30 maggio 2025, il personale della Stazione dei Carabinieri di

Botte alla moglie incinta e minacce. Anni di incubo: allontanato da casa

Un incubo durato anni ha colpito una giovane moglie incinta, vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del marito.

