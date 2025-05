Minacce di morte contro Ilaria Salis e il padre | Non vedo l' ora di frantumarvi le ossa

Ilaria Salis e suo padre Roberto, nel mirino di minacce di morte, rappresentano il lato oscuro di un'Italia sempre più avvelenata dall'odio online. La violenza verbale sui social non è solo un problema personale, ma un segnale allarmante di una società in crisi. Questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza di difendere la libertà di espressione e la dignità umana, soprattutto in un periodo in cui il confronto civile sembra sfuggire di mano.

Non è la prima volta che, soprattutto sui social, vengono scritti commenti dai toni molto pesanti nei confronti dell'europarlamentare monzese Ilaria Salis (Alleanza Verdi e Sinistra). Ma anche nei confronti del padre Roberto che, fin da subito, si è attivato per riportare la figlia a casa dal.

Ilaria Salis nei guai, l'UE pronta a revocare l'immunità parlamentare? E intanto lei invoca l'arresto di Netanyahu

Ilaria Salis si trova in una situazione delicata, con l'Unione Europea pronta a revocare la sua immunità parlamentare.

