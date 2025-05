Minacce di morte alla moglie braccialetto elettronico per un 38enne

Un 38enne è stato messo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver minacciato di morte la moglie. Questo episodio getta luce su un fenomeno preoccupante: la violenza domestica, che continua a colpire troppe famiglie in Italia. L'uso del braccialetto elettronico rappresenta un passo avanti nella tutela delle vittime, ma resta fondamentale sensibilizzare ulteriormente la società su questo tema. La sicurezza delle persone deve essere una priorità!

Tempo di lettura: 2 minuti Personale della Stazione CC di Montesarchio ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa con il c.d. braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di un trentottenne di Montesarchio, gravemente indiziato del delitto di minaccia grave, reiterato in più occasioni nei confronti della moglie. In particolare, l’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, trae origine dalla querela sporta dalla persona offesa nei confronti del marito, il quale aveva dimostrato di perdere facilmente il controllo delle proprie azioni all’esito di discussioni insorte per futili motivi ovvero inerenti il rapporto coniugale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Minacce di morte alla moglie, braccialetto elettronico per un 38enne

