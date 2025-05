Minacce choc da un dipendente pubblico alla figlia di Meloni | Auguro la sorte della ragazza di Afragola

In un’Italia sempre più polarizzata, il clima di tensione si fa preoccupante. Un dipendente pubblico ha lanciato minacce choc alla figlia di Giorgia Meloni, augurandole una sorte terribile. Questo episodio non è solo un attacco personale, ma riflette un fenomeno di violenza verbale che sta erodendo il civismo nel nostro paese. È fondamentale proteggere l’innocenza dei più giovani e combattere l'odio che si diffonde online.

Un nuovo episodio di violenza verbale ha scosso il panorama politico italiano, questa volta colpendo quello che dovrebbe essere inviolabile: l’innocenza di una bambina. Un dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato su Instagram un messaggio agghiacciante rivolto alla figlia di Giorgia Meloni, augurandole “la sorte della ragazza di Afragola”, riferendosi al tragico caso di Martina Carbonaro. La risposta della Premier: “Un clima malato”. La reazione della Presidente del Consiglio non si è fatta attendere. In un post sui social, Meloni ha denunciato quello che definisce “un clima malato, un odio ideologico in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Minacce choc da un dipendente pubblico alla figlia di Meloni: “Auguro la sorte della ragazza di Afragola”

Minacce social alla premier da parte di un dipendente pubblico: "Auguro alla figlia della Meloni la fine della ragazza di Afragola"

Le minacce social rivolte alla figlia della premier Meloni scatenano un acceso dibattito sulla responsabilità dei dipendenti pubblici.

