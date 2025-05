Minacce choc alla figlia di Meloni | Le auguro la sorte della ragazza di Afragola

Un episodio inquietante scuote l'Italia: la figlia di Giorgia Meloni è bersaglio di minacce inaccettabili. Questo triste evento non è solo una questione personale, ma un campanello d’allarme sulla crescente violenza verbale nella nostra società. In un'epoca in cui il confronto dovrebbe essere civile, l’innocenza di una bambina viene strumentalizzata. È tempo di riflettere su come proteggere i più vulnerabili nel nostro dibattito pubblico.

Un nuovo episodio di violenza verbale ha scosso il panorama politico italiano, questa volta colpendo quello che dovrebbe essere inviolabile: l’innocenza di una bambina. Un dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato su Instagram un messaggio agghiacciante rivolto alla figlia di Giorgia Meloni, augurandole “la sorte della ragazza di Afragola”, riferendosi al tragico caso di Martina Carbonaro. La risposta della Premier: “Un clima malato”. La reazione della Presidente del Consiglio non si è fatta attendere. In un post sui social, Meloni ha denunciato quello che definisce “un clima malato, un odio ideologico in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Minacce choc alla figlia di Meloni: “Le auguro la sorte della ragazza di Afragola”

"Uccido te e Sempio". Minacce choc all'avvocata del nuovo indagato su Garlasco

L'avvocata Angela Taccia, impegnata nella difesa di Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco, ha denunciato alle autorità minacce di morte ricevette via email.

