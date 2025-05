Minacce alla figlia di Meloni ma Bonelli attacca Il Tempo

In un clima politico sempre più incendiario, le minacce alla figlia di Giorgia Meloni hanno suscitato indignazione generale. Ma mentre molti chiedono unità e responsabilità, c'è chi continua ad attaccare. Angelo Bonelli, in particolare, sembra ignorare la gravità della situazione. È fondamentale riflettere su come le parole possano trasformarsi in azioni devastanti; nel contesto attuale, il rispetto deve prevalere sull’ostilità per proteggere i più vulnerabili.

Ci sono momenti in cui dovrebbe prevalere la responsabilità. Tutti di fronte a minacce, come quelle destinate a Ginevra, la figlia di 7 anni di Meloni, a cui viene augurato di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a sassate e poi sepolta tra i rifiuti di Afragola, dovrebbero soltanto indignarsi. Non è il caso, però, di Angelo Bonelli. Il segretario nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, oltre a definire il commento della vergogna "ripugnante", raccoglie l'invito della premier a non superare il limite del rispetto per bacchettare Fratelli d'Italia, che a suo parere lo avrebbe fatto passare per “ladro di case”, ragione per cui avrebbe ricevuto delle intimidazioni e soprattutto se la prende con la nostra testata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Minacce alla figlia di Meloni, ma Bonelli attacca Il Tempo

Inferno familiare ad Ancona, schiaffi all'ex compagna e minacce alla figlia di 3 anni: 53enne arrestato

Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso Ancona, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna e minacce alla loro figlia di appena tre anni.

