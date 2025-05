Minacce alla figlia di Meloni il deputato casertano | Inaccettabile autore sia individuato e sanzionato

Le minacce alla figlia di Giorgia Meloni fanno emergere un problema sociale allarmante: la violenza nelle comunicazioni. In un'epoca in cui il rispetto e la civiltà sembrano perdere terreno, la condanna di queste azioni è fondamentale. Gimmi Cangiano sottolinea che non basta esprimere solidarietà; è cruciale che l'autore venga individuato e punito. È tempo di unire le forze contro ogni forma di intimidazione e proteggere i più vulnerabili.

"Dinanzi all’orrore delle minacce rivolte alla figlia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il cui contenuto fa venire i brividi, esprimere solidarietà è riduttivo". Così l’onorevole Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito in Terra di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Minacce alla figlia di Meloni, il deputato casertano: "Inaccettabile, autore sia individuato e sanzionato"

Inferno familiare ad Ancona, schiaffi all'ex compagna e minacce alla figlia di 3 anni: 53enne arrestato

Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso Ancona, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna e minacce alla loro figlia di appena tre anni.

Cerca Video su questo argomento: Minacce Figlia Meloni Deputato Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Meloni su minacce a figlia: Contro questo clima malato la politica deve unirsi; Minacce sui social alla figlia di Meloni, la presidente: “Clima malato”; Meloni, Rocca: “Minacce a figlia della Premier inaccettabili”; Caivano, il successo di Meloni: l'evento di FdI | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Minacce alla figlia della Meloni, Vietri (FdI): "Solidarietà al Premier"

Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Giorgia Meloni, minacce choc alla figlia: «Le auguro la stessa fine di Martina». Indagini sull’autore del post

Da msn.com: ROMA. «Il livello di odio verso Giorgia Meloni e la sua bambina è inaccettabile. La solidarietà non basta più: ora serve una risposta esemplare. La critica politica è una cosa, ma l'odio umano, e anco ...

Governo, Congedo (FdI): “Deplorevoli minacce alla figlia di Meloni. Serve mitigare insieme il clima di odio”

Segnala giornaledipuglia.com: Il riferimento è a un post apparso sui social in cui, nell’intento di attaccare la premier, si arrivava ad augurare la morte della figlia Ginevra. «Resto basito – ha dichiarato Congedo – di fronte a ...