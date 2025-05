Minacce alla figlia della premier Meloni | Questo non è scontro politico è un clima malato di odio ideologico

In un'Italia già segnata da divisioni, le minacce alla figlia della premier Meloni rivelano un clima di odio ben più profondo rispetto al semplice scontro politico. Questo episodio inquietante ci costringe a riflettere su come la polarizzazione stia avvelenando il dibattito pubblico. È fondamentale ripristinare un dialogo civile e rispettoso: la politica deve tornare a essere un terreno di confronto, non di vendetta. La nostra società ne ha bisogno.

Roma, 31 maggio 2025 - " Auguro alla figlia della Meloni la stessa sorte della ragazza di Afragola " questo post di minacce alla figlia della premier ha suscitato la reazione e la condanna del mondo politico italiano. "Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore. Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza", ha scritto su X Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Minacce alla figlia della premier, Meloni: “Questo non è scontro politico, è un clima malato di odio ideologico”

Orrore contro la figlia di Giorgia Meloni, il post choc sui social: indignazione di tutto il mondo politico

Un post choc contro la figlia di Giorgia Meloni ha scosso il panorama politico italiano, suscitando un'ondata di indignazione trasversale.

