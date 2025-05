Minacce a figlia Meloni | politica si unisca contro clima violento

Il recente attacco alla figlia di Giorgia Meloni non è solo un episodio isolato, ma un sintomo di un clima politico sempre più tossico. La presidente del Consiglio invita tutta la politica a unirsi contro questa violenza, sottolineando quanto sia fondamentale preservare il dibattito civile. In un'epoca in cui le parole possono diventare armi, è essenziale ripristinare il rispetto reciproco. La scelta di schierarsi contro l’odio è un passo cruciale per il nostro futuro.

Roma, 31 mag. (askanews) – “Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. E’ qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore”. E’ quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni postando il titolo del Tempo che riprende il post social di un anonimo che augura alla figlia della premier di fare la fine della “ragazza di Afragola”. “Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perchè esistono confini che non devono essere superati mai. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Delitto di Garlasco, l'avvocata di Sempio: "Ho ricevuto minacce di morte" | La difesa di Stasi: "C'è un clima di odio, solidarietà"

Nel caso del delitto di Garlasco, l'avvocata di Sempio ha ricevuto minacce di morte da parte di un individuo coinvolto nella difesa di Stasi, in un clima di odio e tensione crescente.

