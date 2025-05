Mima di sparare davanti a una scuola e aggredisce i carabinieri

Un episodio inquietante a Macerata: un uomo ha simulato di sparare davanti a una scuola, scatenando panico tra genitori e passanti. Questo atto, che fa riflettere sull'innalzamento della tensione sociale, evidenzia un trend preoccupante legato alla sicurezza nelle scuole. La reazione immediata dei carabinieri è fondamentale per garantire un ambiente sereno per i nostri figli. Ma cosa succede quando l’alterazione sfocia in aggressione? La sicurezza è un tema sempre più urgente.

Macerata, 31 maggio 2025 - All'ingresso di un istituto scolastico a Macerata, un uomo in evidente stato di alterazione simulava con le mani il gesto di sparare colpi di pistola ai presente e ai passanti mentre alcuni genitori attendevano l'uscita dei figli da scuola. Dopo la segnalazione, sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata. I militari hanno invitato l'uomo ad allontanarsi dallo spazio antistante l'istituto scolastico ma questi, non solo non ha aderito, ma si è denudato alla presenza dei minori e si è scagliato contro i militari, spintonandoli e tentando di colpirli con dei calci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mima di sparare davanti a una scuola e aggredisce i carabinieri

