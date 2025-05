mima di sparare davanti a un scuola e aggredisce i carabinieri

Macerata, 31 maggio 2025: un episodio inquietante scuote la serenità davanti a una scuola. Un uomo, in evidente stato di alterazione, ha simulato gesti di sparo, scatenando il panico tra genitori e passanti. Questo evento si colloca all'interno di un trend preoccupante di aggressioni e comportamenti violenti nelle vicinanze degli istituti, ponendo interrogativi sulla sicurezza dei nostri figli. La protezione dei luoghi di apprendimento deve diventare una priorità!

Macerata, 31 maggio 2025 - All'ingresso di un istituto scolastico a Macerata, un uomo in evidente stato di alterazione simulava con le mani il gesto di sparare colpi di pistola ai presente e ai passanti mentre alcuni genitori attendevano l'uscita dei figli da scuola. Dopo la segnalazione, sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata. I militari hanno invitato l'uomo ad allontanarsi dallo spazio antistante l'istituto scolastico ma questi, non solo non ha aderito, ma si è denudato alla presenza dei minori e si è scagliato contro i militari, spintonandoli e tentando di colpirli con dei calci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it