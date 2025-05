Militari imprenditori dirigenti | ecco chi sono i brianzoli degni di onore

Il 30 maggio, i brianzoli si sono distinti per il loro spirito di servizio e imprenditorialità, ricevendo onorificenze dal presidente Mattarella. Questi riconoscimenti non solo celebrano il merito individuale, ma pongono in luce un trend più ampio: l'importanza di valorizzare chi, con dedizione, contribuisce alla crescita della comunità. Un punto interessante? La sinergia tra diverse professioni che rende la Brianza un esempio di eccellenza operativa e sociale.

Sono militari in servizio e in congedo, imprenditori, lavoratori: ecco chi sono i monzesi e i brianzoli che ieri, venerdì 30 maggio, hanno ricevuto in prefettura le onorificenze assegnate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Le forze militari Ue non sono adatte alle crisi future”. L’avvertimento del presidente uscente del Comitato militare dell’Unione europea

Roma, 16 maggio 2025 – In un allarmante avvertimento, Robert Brieger, presidente uscente del Comitato militare dell'Unione europea, ha dichiarato che le attuali forze militari europee non sono adeguate a fronteggiare le crisi future.

