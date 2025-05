Miley Cyrus | album Something Beautiful video Easy Lover vinili e visual film

Miley Cyrus torna sulla scena musicale con "Something Beautiful", un album che riflette la sua evoluzione artistica e personale. Il video di "Easy Lover" non è solo un accompagnamento, ma un vero e proprio visual film che arricchisce l'esperienza d'ascolto. Questo progetto si inserisce in un trend crescente di artisti che fondono musica e arte visiva, coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionale unico. Preparatevi a scoprire un nuovo lato di Miley!

Miley Cyrus ha appena lanciato il suo nuovo album intitolato Something Beautiful (distribuito da ColumbiaSony Music), una raccolta interamente inedita che la consolida come una delle figure più influenti della cultura pop internazionale. Il lancio è stato accompagnato dal debutto del video del brano Easy Lover, arricchendo ulteriormente l’esperienza offerta ai fan. un concept visivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Miley Cyrus: album Something Beautiful, video Easy Lover, vinili e visual film

Miley Cyrus racconta ad Apple Music dell’album Something Beautiful, dei tour e di molto altro

Miley Cyrus condivide con Apple Music le impressioni sul suo nuovo album "Something Beautiful", i tour e molto altro.

Cerca Video su questo argomento: Miley Cyrus Album Something Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Miley Cyrus, esce oggi il nuovo album 'Something Beautiful'; Perché avevamo bisogno di Miley Cyrus e del suo nuovo album Something Beautiful; Miley Cyrus cambia ancora la sua visione pop con Something Beautiful; Miley Cyrus ha pubblicato un disco che non t’aspetti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Miley Cyrus lancia il suo progetto più ambizioso: “Something Beautiful” è qui

Segnala msn.com: Miley Cyrus rilascia oggi il suo album "Something Beautiful" con il singolo "Easy Lover": scopri il video del nuovo singolo e le recensioni ...

A Miley Cyrus piace stupire il suo pubblico: la recensione di Something Beautiful

Si legge su vanityfair.it: Rispetto ai dischi precedenti dell’artista, il nuovo album è più sperimentale. I singoli immediati e radiofonici lasciano spazio a brani più lunghi e complessi, che spaziano con irrequietezza tra gene ...

Miley Cyrus, fuori il nuovo album Something Beautiful

Riporta msn.com: È uscito Something beautiful (Columbia/Sony Music), il nuovo album di inediti di Miley Cyrus, artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale. L'uscita dell'album è accompagnata d ...