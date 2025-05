Milano una bottiglia Molotov con la foto del duce lasciata davanti all’ingresso della trattoria Arci Traverso di via Figino

Un gesto inquietante scuote Milano: una bottiglia Molotov finta con l'effigie di Mussolini è stata depositata davanti alla trattoria Arci Traverso. Questo episodio non solo solleva interrogativi sulla salute del dibattito politico, ma si inserisce in un contesto più ampio di intolleranza che, purtroppo, sta affiorando in molte città italiane. È fondamentale rimanere vigili contro ogni forma di intimidazione e promuovere la cultura del rispetto e del dialogo.

Milano, 31 maggio 2025 – Una finta, per fortuna, bottiglia Molotov lasciata davanti all’ingresso della trattoria popolare Arci Traverso di via Figino, nella zona di via Varesina. La bottiglia, con l’immagine in bianco e nero di Mussolini a cavallo a mo’ di etichetta, è stata lasciata oggi all’ingresso davanti al locale. Un chiaro gesto intimidatorio denunciato dai gestori del luogo di ritrovo. Il duce a cavallo . “Si tratta di una bottiglia vuota con un’etichetta che ritrae il duce a cavallo – hanno scritto i titolari della popolare trattoria alla periferia nord della città – accompagnata dalla scritta "italiani si nasce, non si diventa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, una bottiglia Molotov con la foto del duce lasciata davanti all’ingresso della trattoria Arci Traverso di via Figino

