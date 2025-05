Milano tenta di spruzzare spray urticante contro i poliziotti dopo la rapina | arrestato marocchino

A Milano, un giovane marocchino di 20 anni ha tentato di spruzzare spray urticante contro la polizia dopo una rapina. Arrestato, è accusato di resistenza e ricettazione. Questo episodio mette in luce un fenomeno inquietante: l'aumento della violenza nei reati minori. In un contesto di insicurezza crescente, la capacità delle forze dell'ordine di intervenire diventa cruciale. Quali misure si adotteranno per garantire la sicurezza dei cittadini?

Un marocchino di 20 anni è accusato di rapina in concorso, resistenza a pubblico ufficiale ed è indagato per ricettazione e per inottemperanza a un ordine di allontanamento.

