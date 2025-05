Milano-Puglia solo andata

Milano e Puglia: un viaggio che si fa storia! L’espressione iconica di Simona Ventura continua a risuonare nel nostro immaginario collettivo. Le tappe del tuo tour non sono solo spostamenti, ma l’occasione per rivivere momenti indimenticabili, tra musica e cultura pop. Scopri come certi frammenti del passato possano influenzare le nostre esperienze presenti. Un viaggio che promette sorprese! Sei pronto a partire?

Bises?i sarà un tour?" è l’espressione ormai divenuta lessico famigliare grazie a Simona Ventura che agli albori del successo di Lady Gaga le fece questa domanda in un programma tv, tra l’impacciato e l’improvvisato questo frame della storia della televisione è ormai parte della cultura pop. Così quando ho annunciato agli amici le tappe delle mie trasferte di lavoro in giro per l’Italia subito è risuonato "ma ci sarà un tour!". Dal Friuli a Lecce, passando per Sanremo e Como, a raccontare bellezze e dimore storiche, giardini affacciati sul mare o quelli segreti incastonati tra mura medievali. A Bari, prima volta in assoluto per me, ho attuato il sistema brevettato a Milano di infilarmi in ogni portone semiaperto o di attaccare il naso e la fronte sulle vetrate per vedere ciò che si ripara da occhi indiscreti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano-Puglia solo andata

Ciliegie: in Puglia crollo della produzione per le gelate. A Milano vendute fino a 23,30 euro al chilo Coldiretti

In Puglia, la produzione di ciliegie ha subito un calo drastico fino al 100% a causa delle intense gelate di marzo e aprile, colpendo soprattutto il sud-est barese.

Cerca Video su questo argomento: Milano Puglia Andata Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

“SalentoInBus”: ora aeroporti e Valle d’Itria più vicini; Tutti i risultati delle elezioni comunali; Elezioni comunali 2025, risultati e spoglio in diretta | A Genova Salis vince al primo turno, anche Ravenna al centrosinistra. Schlein: «Destra vince sondaggi, noi le elezioni»; Rossella Brescia ospite da Francesca Fialdini, chi è: età, dove vive, la separazione da Luciano Cannito, i fig. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Milano-Puglia solo andata

Riporta ilgiorno.it: Bises i sarà un tour?" è l’espressione ormai divenuta lessico famigliare grazie a Simona Ventura che agli albori del successo ...

Ita Airways ripristina voli tra Milano e la Puglia: l'annuncio della compagnia

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: PUGLIA - «Ita Airways ripristina i voli tra Milano Linate e gli aeroporti di ... Abbiamo operato con il massimo riserbo per una operazione che è andata a buon fine e per questo ringrazio il ...

Milano-Viareggio andata e ritorno Un tour ogni volta che c’è il corso

Riporta lanazione.it: Gabriele fa regolarmente Milano-Viareggio andata-ritorno senza fatica alcuna, quasi come la bidella di Napoli. "Magari alla lunga un po’ di stanchezza si accumula - ammette -, ma è talmente ...