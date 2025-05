Milano nerazzurra per la finale di Champions in migliaia per l’Inter tra Piazza Duomo e San Siro | le notizie in diretta

Milano si tinge di nerazzurro in attesa della finale di Champions League! Mentre i tifosi affollano Piazza Duomo, l'atmosfera è elettrica: cori e colori risuonano nei cuori di tutti. Questo evento non è solo una partita, ma un simbolo di unità e passione che travalica i confini calcistici. Vuoi sapere qual è il segreto di questo legame indissolubile tra squadra e città? La risposta potrebbe sorprenderti!

Milano – Il cuore pulsante della città batte a ritmo nerazzurro. In vista della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, migliaia di tifosi si sono riversati nelle strade, trasformando Milano in un palcoscenico di passione e colori. Piazza Duomo è invasa da cori, fumogeni e bandiere, mentre la Galleria Vittorio Emanuele si anima di canti e striscioni. Allo stadio di San Siro, oltre 50.000 appassionati si preparano a seguire la partita su un maxischermo e, nel frattempo, Monaco di Baviera è stata invasa da circa 40.000 sostenitori interisti. L’attesa è palpabile: tra cori, abbracci e lacrime di emozione, i tifosi dell’Inter vivono queste ore con la speranza di rivivere la gloria europea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano nerazzurra per la finale di Champions, in migliaia per l’Inter tra Piazza Duomo e San Siro: le notizie in diretta

Finale di Champions, dove vedere Inter-Psg a Milano? Niente maxi schermo in piazza Duomo, si fa strada l’ipotesi San Siro

Milano si prepara alla finale di Champions tra Inter e PSG del 31 maggio, ma niente maxi-schermo in Piazza Duomo.

