Milano Marittima sta tracciando un nuovo corso per la vita notturna! Con l'implementazione di regole più severe per i locali rumorosi, l'amministrazione punta a garantire un equilibrio tra divertimento e rispetto per la tranquillità dei residenti. Questa iniziativa si inserisce in un trend sempre più diffuso: le città che cercano di coniugare svago e qualità della vita. Una mossa coraggiosa che potrebbe ridisegnare il volto del turismo estivo!

Sono due le aree di tutela individuate a Milano Marittima dall’amministrazione comunale all’interno delle quali le regole del divertimento diventano più stringenti. Le due aree sono state localizzate nel perimetro Porto Canale-via Dante Alighieri-via Ponchielli-Lungomare e nel perimetro via Damiano Chiesa-via Verdi-Canalino-viale Due giugno. L’ordinanza è in vigore da oggi e lo resterà fino al 29 giugno 2025, valida trenta giorni (si era parlato, appunto, di una fase sperimentale di 30 giorni), per verificarne l’efficacia e l’efficienza, al fine poi di valutare le successive disposizioni e norme da adottare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Milano Marittima, stop ai locali rumorosi

Angelo Casadei, titolare del bagno Roma a Milano Marittima, esprime la sua incredulità e amarezza dopo il recente blitz di baby vandali nel suo stabilimento.

