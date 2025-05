Milano gli rubano un Patek Philippe da 60mila euro con il trucco dello specchietto | la trappola in pochi secondi

A Milano, il trucco dello specchietto colpisce ancora, questa volta con un bottino da 60.000 euro! La classica tecnica del finto urto si conferma letale per la sicurezza dei cittadini, mentre i ladri sembrano sempre più audaci e organizzati. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale restare vigili e informati. Non lasciatevi ingannare: la prossima volta che vi capita, tenete gli occhi aperti!

La tecnica è sempre la stessa, collaudata ed efficace. Venerdì sera alle 19, in viale Certosa, un cinquantenne milanese è caduto nella trappola più antica del mondo: il finto urto allo specchietto retrovisore. Ma questa volta il bottino è stato da capogiro: un orologio Patek Philippe del valore di 60 mila euro. La scena si è consumata in pochi secondi. L'uomo, al volante della sua Audi, si è fermato al semaforo quando uno scooter lo ha sfiorato, spostando leggermente lo specchietto esterno. Gesto apparentemente innocuo, quasi un incidente. A quel punto la vittima, istintivamente, ha abbassato il finestrino e allungato il braccio per rimettere a posto il retrovisore.