Milano ha vibrato al ritmo della musica italiana con oltre 25.000 persone unite nella magica atmosfera del 'Radio Italia Live – Il Concerto'. Questo evento, che ha trasformato Piazza Duomo in un palcoscenico a cielo aperto, evidenzia il trend crescente della musica live come strumento di coesione sociale. Non è solo un concerto, ma una vera e propria festa dell’identità culturale. Presto la musica tornerà a unire le emozioni!

(Adnkronos) – Oltre 25 mila persone hanno partecipato ieri, venerdì 30 maggio, alla 18esima edizione del 'Radio Italia Live – Il Concerto', il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che ha trasformato Piazza Duomo in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Una celebrazione della musica italiana che ha unito generazioni diverse sotto .

Milano canta Olly e si emoziona con Achille Lauro: il Concertone Radio Italia Live

