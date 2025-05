Milano accoltellato dal pusher in Porta Venezia | il tredicenne Abdelaziz non ce l’ha fatta È omicidio volontario

Un altro tragico capitolo nelle strade di Milano: Abdelaziz, solo tredici anni, ha perso la vita a causa di un agguato legato allo spaccio. Questo evento angosciante riaccende il dibattito sulla sicurezza giovanile in città e sull’emergenza della droga tra i più giovani. La domanda sorge spontanea: quali misure verranno adottate per proteggere le future generazioni? La lotta è appena iniziata.

Milano, 31 maggio 2025 – Non si è mai ripreso completamente. E un’improvvisa complicazione, nella tarda mattinata di ieri, è costata la vita al tredicenne egiziano Abdelaziz Elsayed Hazem Ahmed, accoltellato due settimane fa in viale Vittorio Veneto a Milano e da allora ricoverato al Fatebenefratelli. Il decesso dell’adolescente porterà la pm Francesca Crupi a modificare l’accusa nei confronti del ventisettenne cubano Randi Despaigne Martinez, arrestato qualche ora dopo l’aggressione a Pozzuolo Martesana: da tentato omicidio a omicidio volontario. Calci, pugni e sassi lanciati. Rissa al Fatebenefratelli Segnalazioni . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, accoltellato dal pusher in Porta Venezia: il tredicenne Abdelaziz non ce l’ha fatta. “È omicidio volontario”

Milano: 13enne accoltellato con cane, un fermo per tentato omicidio. Ritrovata l'arma del delitto

Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un tredicenne è stato accoltellato mentre era con il suo cane.

Si legge su ilgiorno.it: Ferito dopo una lite due settimane fa. Un fendente aveva ucciso subito il rottweiler del ragazzino. L’arresto dello spacciatore era avvenuto a Pozzuolo Martesana ...

Milano, chi è il 13enne ucciso in strada: morto anche il suo cane rottweiler. L'incontro fatale e la lite

msn.com scrive: Un ragazzino di 13 anni di origine straniera è morto a Milano dopo essere stato accoltellato in zona Porta Venezia. La vittima, insieme al suo cane rottweiler, era stato colpito da ...

