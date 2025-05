Milan-Walker | è già finita Il club non lo riscatta l'inglese torna al Manchester City

La breve avventura di Kyle Walker al Milan si chiude già dopo sei mesi: il club rossonero ha deciso di non riscattarlo. In un calcio che punta sempre di più sulla continuità e sulle scelte strategiche a lungo termine, questo stop e go riaccende i riflettori sulle difficoltà degli acquisti in prestito. Un'opportunità mancata o solo un passo falso? La risposta potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato.

Milan, cambio in difesa: Walker addio e colpo in entrata

Il Milan si prepara a una rivoluzione estiva, con l'uscita di scena di Kyle Walker tra i protagonisti.

