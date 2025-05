Milan rivelazione su Allegri Theo Hernandez offerta monstre L’ex punge

Il Milan è in fermento: le rivelazioni su Allegri e l'offerta monstre per Theo Hernandez scuotono il mondo rossonero! In un contesto calcistico dove le strategia di mercato fanno la differenza, la questione Allegri potrebbe rivelarsi un punto cruciale per il futuro del club. E chi non vorrebbe un talento come Theo? Scopri cosa potrebbe cambiare nel panorama della Serie A!

La rivelazione su Allegri e l'offerta per Theo Hernandez sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rivelazione su Allegri. Theo Hernandez, offerta monstre. L’ex punge

DS Milan, la rivelazione: “È tutto in stand-by. E per l’allenatore vogliono …”

Il Milan vive un momento di attesa, con la situazione del direttore sportivo e dell'allenatore in stand-by.

Cerca Video su questo argomento: Milan Rivelazione Allegri Theo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Milan, Allegri: c’è la firma! Offerta per Theo Hernandez. Rivelazione su Reijnders; Milan Allegri | c’è la firma! Offerta per Theo Hernandez Rivelazione su Reijnders; Milan, inizia l’era Allegri: possibile svolta per Maignan e Theo Hernandez; Svolta Theo Hernandez, incontro per la cessione: offerta faraonica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan, il decalogo di Allegri e il retroscena sul bonus Champions rifiutato

Segnala sport.virgilio.it: Allegri di nuovo in rossonero: le richieste del tecnico alla società, dai bonus al mercato e il nuovo ruolo a centrocampo di Fofana per l'addio di Tijjani Reijnders al Milan ...

Milan, il post di Ibra è un terribile autogol: i casi Theo e Reijnders nel mirino. E Allegri è subito scontento

sport.virgilio.it scrive: I tifosi del Milan attaccano Ibrahimovic sotto il post in cui rilancia le ambizioni della squadra, nel mirino le cessioni di Reijnders e Theo Hernandez, pupillo di Allegri ...

Cosa disse Allegri di Rafael Leao e Theo Hernandez: il retroscena

Riporta spaziomilan.it: Spunta un retroscena di Massimiliano Allegri riguardo Rafael Leao e Theo Hernandez e ciò che disse l'allenatore Non è ancora arrivata l'ufficialità da ...