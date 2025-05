Milan Reijnders vede il City | l'offerta giusta non è ancora arrivata ma settimana prossima si può chiudere

Milan e Reijnders: un amore che potrebbe svanire. La trattativa per il talentuoso centrocampista sembra essere in bilico, con offerte che non collimano. Ma nel mercato attuale, dove le sorprese sono all'ordine del giorno, una settimana può cambiare tutto. Non perdere di vista questo affare, perché la ricerca della giusta intesa potrebbe portare a sviluppi inaspettati. Chi sarà pronto a colmare il gap?

Le ore passano e Tijjani Reijnders si allontana sempre di più dal Milan, nonostante, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l`offerta giusta. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca

Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

Cerca Video su questo argomento: Milan Reijnders Vede City Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Milan, Reijnders si vede già al City: la scelta sulle vacanze è un altro indizio sull’addio; Milan, fatta per Reijnders al Manchester City: affare da 75 milioni; Milan, Reijnders verso il City: il sostituto arriva dall’Argentina; Milan, trattativa avanzata Reijnders-Manchester City? Eppure ci avevate promesso …. 🔗Ne parlano su altre fonti

Milan, Reinders vede il City: l'offerta giusta non è arrivata, ma settimana prossima si può chiudere

Secondo calciomercato.com: Le ore passano e Tijjani Reijnders si allontana sempre di più dal Milan, nonostante, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l`offerta giusta da parte del Manchester.

Milan, Reijnders al City di Guardiola: effetto Allegri già svanito, le alternative fanno infuriare i tifosi

Da sport.virgilio.it: Tijjani Reijnders sarà presto un nuovo giocatore del Manchester City, con cui giocherà il Mondiale per Club. Affare da 75 milioni. Allegri e Tare valutano le alternative, ma i tifosi insorgono ...

Pagina 2 | Reijnders va da Guardiola. Per il Milan c'è Ricci

Come scrive tuttosport.com: I rossoneri per l’olandese chiedono 75 milioni, bonus compresi. Con quei soldi, ecco il centrocampista granata ...