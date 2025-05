Milan primo squillo di Allegri e scippo all’Inter | accordo totale con il giocatore

Il Milan segna il primo colpo del mercato con l'accordo per un talento che ha fatto infuriare l'Inter! Con Massimiliano Allegri al timone, i rossoneri si preparano a una stagione di rinascita e ambizioni. In un calcio in continua evoluzione, la strategia è fondamentale: chi agirà per primo avrà un vantaggio decisivo. Rimanete sintonizzati, il mercato è solo all'inizio e le sorprese sono dietro l'angolo!

Il primo squillo di Allegri sul mercato: già ci sono accordo con club e giocatore, Inter beffata Il mercato entra nel vivo, specialmente dopo l'annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Il club rossonero ora deve programmare la nuova stagione e deve muoversi con rapidità e lucidità sul mercato per migliorare la rosa. Tanti i calciatori che possono cambiare casacca quest'estate. Ovviamente, l'assenza di coppe europee ridimensionerà la rosa e dovrà essere colta l'occasione per vendere alcuni esuberi o giocatori che possono rigonfiare il bilancio rossonero.

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Si legge su calciomercato.it: Il Milan è una grande occasione per Ricci, che si è fatto le ossa in Serie A prima con l’Empoli, poi con i granata. A Torino è diventato importante, inseguito anche dalla Lazio mesi fa. Nelle ultime ...

Massimiliano Allegri pronto a plasmare il nuovo Milan: le scelte e le priorità tecniche

Segnala msn.com: Il Milan si prepara a una nuova era con Allegri in panchina: sfide, strategie e mercato da affrontare per il rilancio del club rossonero. Massimiliano Allegri è tornato al Milan con l’obiettivo di res ...

Milan, segnali di svolta. Allegri è la scelta giusta: serviva uno come lui

Riporta gazzetta.it: Arrivano segnali positivi dal mondo Milan. Era l’ora, dirà qualcuno, e probabilmente ha ragione, ma gli ultimi movimenti del club fanno pensare che qualcosa sia davvero cambiato, che qualcosa si sia c ...