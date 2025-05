Milan Pellegatti rivela | Ho parlato con Allegri Ecco come l’ho sentito …

Carlo Pellegatti svela un retroscena intrigante sul mister Massimiliano Allegri, rivelando come l'ha percepito in una recente conversazione. In un periodo in cui il Milan sta cercando di ritrovare la sua identità calcistica, le parole di Pellegatti offrono uno spaccato importante sullo stato d’animo del tecnico. Cosa ha detto Allegri che potrebbe influenzare le scelte future? Scopri la verità dietro le quinte!

Il giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando un retroscena su Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti rivela: “Ho parlato con Allegri. Ecco come l’ho sentito …”

Milan, Pellegatti: “Reijnders al City non mi sorprende. Il 9° posto un’ignominia”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e appassionato tifoso del Milan, ha espresso la sua sorpresa riguardo all'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders.

Cerca Video su questo argomento: Milan Pellegatti Rivela Ho Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Milan, Pellegatti rivela: “Ecco cosa disse Allegri a Berlusconi nel 2012”; Pellegatti | Inter no Allegri Poi gufa | O 3-0 Psg oppure 2-1 Inter!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

“Ho parlato con Allegri”, Pellegatti rivela tutto: la verità ancora non detta sul prossimo allenatore del Milan

msn.com scrive: "Ho parlato con Allegri": Pellegatti rivela tutto Carlo Pellegatti, ospite di Pressing, ha parlato del futuro del Milan e della voce che accosta Massimiliano Allegri alla panchina rossonera. Il ...

Calciomercato Milan, annuncio clamoroso di Pellegatti su Reijnders: «Ha salutato i compagni, non posso negarvi questa cosa»

Come scrive milannews24.com: Calciomercato Milan, annuncio clamoroso di Pellegatti su Reijnders: «Ha salutato i compagni, non posso negarvi questa cosa». Le ultimissime Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, no ...

Milan, Pellegatti sgancia la bomba di mercato: “Vi dico che Allegri vuole…”

Secondo msn.com: Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan e ora in casa rossonera si parla di calciomercato: le ultime news da Carlo Pellegatti ...