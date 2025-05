Milan Ordine | Reijnders? Ho un sospetto Al suo posto vorrei …

Nel turbinio del calciomercato, Franco Ordine lancia una provocazione: "Reijnders potrebbe non essere il titolare indiscusso". Con Allegri al timone, il Milan potrebbe puntare su Ederson, un talento in crescita. Un cambiamento audace che riflette la crescente competizione nella Serie A. La domanda è: il Milan è pronto a rischiare per tornare ai vertici? Scopri perché questa scelta potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro rossonero!

Franco Ordine, giornalista, parla in un video per 'Il Giornale' sul Milan, l'arrivo di Allegri ed Ederson come possibile sostituto di Reijnders. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Reijnders? Ho un sospetto. Al suo posto vorrei …”

Milan, Ordine: “Peccato originale dopo l’addio traumatico di Maldini e Massara”

Dopo l'addio traumatico di Paolo Maldini e Ricky Massara, il Milan affronta una nuova fase di sfide e incertezze.

