Milan Ordine | Allegri? Ecco dove costruirà la sua gestione Su Theo Hernandez …

Massimiliano Allegri torna al Milan e, secondo Franco Ordine, si concentrerà su Theo Hernandez come perno della sua gestione. In un calcio sempre più improntato sulla valorizzazione dei talenti, il difensore francese rappresenta una risorsa fondamentale per l’allenatore. Sarà interessante vedere come Allegri saprà sfruttare le potenzialità di Hernandez per riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Una sfida avvincente ci attende!

Milan, Ordine: “Peccato originale dopo l’addio traumatico di Maldini e Massara”

Dopo l'addio traumatico di Paolo Maldini e Ricky Massara, il Milan affronta una nuova fase di sfide e incertezze.

