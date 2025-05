Milan | Massimiliano Allegri torna come tecnico con contratto biennale e Ibrahimovic

Il Milan scrive un nuovo capitolo della sua storia con il ritorno di Massimiliano Allegri, un tecnico che sa come risollevare le sorti di una squadra. Con un contratto biennale e l’ombra di Zlatan Ibrahimovic che aleggia, la società rossonera punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. In un contesto calcistico in continua evoluzione, la scelta di Allegri potrebbe rivelarsi decisiva. Sarà la ricetta giusta per il riscatto?

La società Milan ha annunciato la nomina di Massimiliano Allegri come nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile, confermando ufficialmente il suo ritorno tra i rossoneri. Il comunicato rilasciato in mattinata ha sottolineato con decisione la scelta del club, che si affida nuovamente al tecnico toscano, celebre per il primato raggiunto nel 2011.

Milan su Massimiliano Allegri, i social impazziscono

I social impazziscono per l'ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, dopo 11 anni di assenza.

