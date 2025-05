Milan Leao via? Passerini rivela | Allegri ne sta parlando con Tare e …

Rafael Leao al centro di un intrigo calcistico! Carlos Passerini svela che Massimiliano Allegri sta discutendo con Tare su un possibile futuro del talento rossonero. In un mercato sempre più agguerrito, la permanenza di Leao potrebbe segnare una svolta decisiva per il Milan. La sua scelta non solo influenzerà le sorti della squadra, ma anche l’intero panorama del calcio italiano. Rimanete sintonizzati!

Il giornalista Carlos Passerini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibile permanenza di Rafael Leao al Milan: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao via? Passerini rivela: “Allegri ne sta parlando con Tare e …”

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri

Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

