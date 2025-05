Milan la probabile formazione con Max Allegri | VIDEO

Il Milan è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con Massimiliano Allegri al timone. Mentre i tifosi scalpitano, l’ipotetico undici titolare inizia a prendere forma, promettendo un mix di esperienza e freschezza. Il calciomercato è in fermento e le scelte del mister potrebbero rivelarsi decisive per il futuro rossonero. Non perdere il video esclusivo di Gazzetta.it: scopri chi potrebbe brillare sul campo!

Inizia già a prendere forma l'ipotetico undici titolare dei rossoneri, dopo l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Il video di Gazzetta.it pre calciomercato.

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

