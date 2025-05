Milan intesa di massima tra Reijnders e il Manchester City | il club rossonero vuole 75 milioni

Il Milan si prepara a una grande operazione di mercato: Tijjani Reijnders potrebbe passare al Manchester City per 75 milioni. Il suo stile di gioco verticale, perfetto per il genio di Guardiola, evidenzia come l’arte del calcio moderno stia sempre più privilegiando talenti in grado di accelerare l'azione. Rimanete sintonizzati, perché questa trattativa potrebbe segnare un cambio di rotta per entrambi i club!

Il suo calcio verticale sembra essere fatto apposta per Pep Guardiola: Tijjani Reijnders è la prima scelta del tecnico catalano per rinforzare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Lo riporta msn.com: Il suo calcio verticale sembra essere fatto apposta per Pep Guardiola: Tijjani Reijnders è la prima scelta del tecnico catalano per rinforzare il suo Manchester.

Si legge su calcioin.it: Reijnders lascerà davvero il Milan per il City? Chi lo sostituirà? Leao e Theo resteranno? Quali mosse prevede Allegri per il mercato estivo?

Riporta fantamaster.it: Reijnders al Manchester City - Novità importanti su Reijnders, con il Manchester City avrebbe trovato l'accordo col Milan: c'è la conferma!