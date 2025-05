Milan Futuro battuto dall’Atalanta al trofeo dell’Armonia Sportiva

Milan-Bologna, Conceiçao vs Italiano atto terzo: in palio c'è anche il futuro

Milan-Bologna, Conceição vs Italiano: atto terzo di una sfida che va oltre il campo. In palio c'è il futuro delle due squadre, entrambe alla ricerca di riscatto e contratti rinnovati.

Allegri al Milan scatena Ibrahimovic, il suo è un grido di battaglia: “Il futuro dirà chi vince la guerra”

Lo riporta fanpage.it: A poche ore dalla conferma ufficiale di Allegri sulla panchina del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha rotto il silenzio che durava da settimane, affrontando ...

Il nuovo Milan riparte dalle parole di Ibrahimovic e dalle scelte della società

Riporta msn.com: Zlatan Ibrahimovic si espone con un messaggio di sfida e rilancio al Milan in un momento di significativi cambiamenti strutturali e tecnici. Il silenzio è stato rotto. Dopo un periodo di quiete, Zlata ...

Zlatan Ibrahimovic riflette sulla stagione del Milan e guarda al futuro con ottimismo

Segnala msn.com: I commenti di Zlatan Ibrahimovic sulla stagione del Milan e le prospettive per il futuro del club rossonero. Zlatan Ibrahimovic, il carismatico attaccante svedese, ha recentemente condiviso le sue rif ...