Milan Femminile primo colpo di mercato | in arrivo Keijzer

Primo colpo di calciomercato per il Milan Femminile: il arrivo il difensore Milicia Keijzer dall'Ajax. Ecco il comunicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, primo colpo di mercato: in arrivo Keijzer

Milan Femminile, ufficiale il rinnovo di Cernoia: ecco tutti i dettagli

Il Milan Femminile annuncia con entusiasmo il rinnovo del contratto di Valentina Cernoia, pilastro della squadra.

Milan, deciso il primo colpo in entrata: arriva dalla Serie B

Segnala msn.com: Il Milan ha già deciso quale sarà il primo colpo in entrata in vista della prossima stagione: arriva dalla Serie B ...

Milan Femminile, colpo in attacco: Dompig ha firmato fino al 2025

tuttomercatoweb.com scrive: Il Milan ha rinforzato il proprio reparto offensivo ... stagioni meritandosi il titolo di Migliore Giovane della Serie A Femminile TimVision della stagione sportiva 2021-2022.

Milan, Moncada firma il primo colpo dell’estate: arriva dalla Spagna

Riporta msn.com: Il dirigente italoamericano è pronto a portare ai rossoneri il primo colpo dell'estate dalla Spagna. Il Milan sta progettando la prossima stagione in modo a dir poco frenetico. La stagione ...