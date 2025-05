Milan Donnarumma | che intrigo! Ricci in arrivo Quanto costa Theo? In difesa …

Il mercato del Milan si infiamma! Oggi, 31 maggio 2025, i riflettori sono puntati su Donnarumma e l'intrigo Ricci, mentre il futuro di Theo rimane incerto. Con le big europee pronte a muoversi, la dirigenza rossonera deve agire in fretta. Quanto varrà davvero il giovane talento in difesa? La strategia di mercato del club potrebbe segnare un cambio di passo decisivo. Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi!

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, sabato 31 maggio 2025: tantissime le voci di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Donnarumma: che intrigo! Ricci in arrivo. Quanto costa Theo? In difesa …

Ex Milan, Donnarumma ancora decisivo in Champions League! | VIDEO

Gigio Donnarumma si conferma protagonista decisivo in Champions League, aiutando il PSG a superare l'Arsenal 2-1 e conquistare la finale.

Cerca Video su questo argomento: Milan Donnarumma Intrigo Ricci Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Mercato Milan, intrigo Ricci! Quella cessione può aiutare lo sbarco dell’Italiano a Milanello

Segnala milannews24.com: Mercato Milan, i rossoneri sono sempre attenti alla situazione relativa a Samuele Ricci del Torino: la partenza di Reijnders può facilitare l’affare Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il c ...

Calciomercato Milan/ Ricci rinnova con il Torino e il prezzo sale! Intrigo Tomori (2 gennaio 2025)

Da ilsussidiario.net: Il nome nel radar del calciomercato Milan che su tutti sta prendendo il sopravvento è quello di Samuele Ricci del Torino. L’ex Empoli, proprio come Bennacer tra l’altro, piace parecchio alla ...

Calciomercato Milan, intrigo Donnarumma: pronto Neto

Segnala calciomercato.it: Calciomercato Milan, intrigo Donnarumma: sarà rinnovo? Gianluigi Donnarumma ha parlato del suo futuro a 'GQ': “Sul mio futuro sono sereno perché tutte le parti della trattativa conoscono la ...