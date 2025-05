Milan Chukwueze | Ecco chi tifo stasera tra PSG e Inter I derby …

Samuel Chukwueze, l'esterno d'attacco del Milan, svela le sue preferenze per la finale di Champions League tra Inter e PSG. In un contesto europeo sempre più competitivo, il suo tifo risuona come un eco di passione calcistica. Chi avrà la meglio? Le rivalità si intensificano e il tifo si fa ardente. Scopri come un semplice sostenitore può influenzare l'atmosfera di una finale storica!

Samuel Chukwueze, esterno d'attacco del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Champions League tra Inter e PSG. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Chukwueze: “Ecco chi tifo stasera tra PSG e Inter. I derby …”

Milan, si ferma Chukwueze: problemi anche per Bondo. Le ultime in vista della Roma

Il Milan affronta nuove sfide in vista della partita contro la Roma, con Chukwueze fermo ai box e problemi anche per Bondo.

Gimenez pre Roma-Milan: “Tristi per la finale; serve vincere stasera per i tifosi”

Da msn.com: Santiago Gimenez ha parlato ai microfoni di Dazn, nell'immediato prepartita di Roma-Milan. Sull'atmosfera dopo la finale di Coppa Italia: “Ovviamente siamo tristi per la finale, volevamo vincere essen ...

Amichevoli, Milan-Real Madrid 1-0: Chukwueze stende i campioni d'Europa

Scrive sportmediaset.mediaset.it: Il Milan risponde con Chukwueze e Nasti, i più veloci a rendersi pericolosi e a obbligare Courtois alle prime parate della partita. Il nigeriano, tra i migliori di questo precampionato rossonero ...

Occasioni speciali in casa Milan. Pobega, Chukwueze (e Tomori) stasera titolari in Champions

Si legge su tuttomercatoweb.com: Per Milan-Newcastle ci saranno tre novità. Fikayo Tomori - ribadisce infatti La Gazzetta dello Sport - tornerà titolare al posto di Simon Kjaer. Samuel Chukwueze giocherà la sua prima partita ...