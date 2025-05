Milan che gol di Chukwueze con la Nigeria! Serpentina stupenda | Video

Samuel Chukwueze ha incantato i tifosi con un gol da maestro durante le qualificazioni africane, dimostrando tutto il suo talento e potenziale. La serpentina che ha portato alla rete è un chiaro segno di quanto possa diventare decisivo per il Milan in questa stagione. In un momento in cui la Serie A cerca nuovi talenti emergenti, il suo colpo di genio potrebbe essere l'inizio di un grande cammino!

Samuel Chukwueze, esterno d'attacco del Milan, si è reso protagonista di un gol bellissimo con la sua Nigeria: ecco il video della rete. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, che gol di Chukwueze con la Nigeria! Serpentina stupenda | Video

Milan, si ferma Chukwueze: problemi anche per Bondo. Le ultime in vista della Roma

Il Milan affronta nuove sfide in vista della partita contro la Roma, con Chukwueze fermo ai box e problemi anche per Bondo.

