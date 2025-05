Milan Allegri già in difficoltà | si complica l’affare

Il Milan è pronto a scrivere una nuova storia, ma l'arrivo di Allegri segna già il primo ostacolo. Dopo un'annata deludente e il sogno europeo svanito, i rossoneri devono affrontare la sfida di ricostruire. Con Igli Tare al timone sportivo, l'aspettativa cresce, ma la pressione è palpabile. Riuscirà Allegri a risollevare le sorti di una squadra che brama il ritorno alla gloria? La risposta potrebbe sorprendere!

Il Milan è chiamato a ripartire dopo l’annata negativa culminata con il mancato acceso alle competizioni europee Il Milan in pochi giorni ha completamente cambiato pelle. L’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e quello di Massimiliano Allegri in panchina sono due segnali importantissimi. I rossoneri hanno come obiettivo principale quello di rialzare la china dopo una stagione parecchio negativa, terminata con la mancata qualificazione alle competizioni europee. Calciomercato Milan, concorrenza per il centrocampista. Il Milan non è riuscito ad entrare in Europa nè tramite il campionato, a causa dell’ottava posizione, né in Coppa Italia dato che in finale contro il Bologna è arrivata la sconfitta targata Dan Ndoye. 🔗 Leggi su Tvplay.it