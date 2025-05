Milan Allegri blinda Saelemaekers Compagnoni | Ha fatto una bella stagione

Il Milan si prepara a una nuova stagione carica di aspettative e il nome di Saelemaekers spicca tra le conferme. Maurizio Compagnoni rivela che il talentuoso esterno belga potrebbe rimanere in rossonero, un segnale forte di continuitĂ in un momento in cui la squadra cerca la stabilitĂ dopo i cambi in panchina. Un giovane che ha brillato lo scorso anno potrebbe essere il fulcro di un Milan sempre piĂą competitivo!

Secondo quanto riferito da Maurizio Compagnoni, il nuovo allenatore del Milan potrebbe chiedere alla dirigenza di trattenere Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri blinda Saelemaekers, Compagnoni: “Ha fatto una bella stagione”

