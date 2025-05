Milan accordo vicino per il rinnovo di Pulisic | Allegri decisivo La verità

Il Milan si avvicina a un passo fondamentale: il rinnovo di Christian Pulisic. Grazie all'intervento strategico di Massimiliano Allegri, il talento americano potrebbe rimanere con i rossoneri, contribuendo a una stagione che promette emozioni forti. Questo accordo non solo rinforza la squadra, ma sottolinea anche come il club crede nei giovani talenti. Un segnale chiaro: investire nel presente per costruire un futuro vincente!

Il Milan sarebbe molto vicino ad un accordo con Christian Pulisic per il rinnovo di contratto: tutto merito di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, accordo City-Reijnders: pronta l'offerta. I dettagli

Dalla Svizzera arrivano conferme: il Milan e il Manchester City sono vicini a un accordo per Tijjani Reijnders.

