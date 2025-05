Milan 30 milioni per Theo Hernandez | la risposta all’Al-Hilal

Il Milan è pronto a investire 30 milioni per Theo Hernandez, una risposta decisa all'interesse di Al Hilal. Questo movimento non è solo un segnale di forza sul mercato, ma riflette il crescente trend delle squadre europee di trattenere i propri talenti nonostante le offerte stratosferiche. La questione si fa interessante: riuscirà il club rossonero a blindare uno dei suoi gioielli? L’asticella si alza sempre di più!

Il Milan sta lavorando in sintonia con l`agente Quilon per trovare la soluzione migliore per Theo Hernandez. Nel summit di ieri le parti hanno. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

calciomercato.com scrive: Il Milan sta lavorando in sintonia con l`agente Quilon per trovare la soluzione migliore per Theo Hernandez. Nel summit di ieri le parti hanno concordato una valutazione.

Lo riporta milanosportiva.com: Il futuro di Theo Hernandez al Milan è in bilico: Al Hilal offre 18 milioni a stagione, ma il giocatore preferisce restare in Europa.

Come scrive milannews24.com: Mercato Milan, emergono le prime cifre del possibile affare Theo Hernandez con l’Al Hilal: il calciatore non è ancora convinto Come riferito dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Milan dei pross ...