Migranti le bande dei trafficanti sparano sulla polizia | caos sulla rotta balcanica

Sulla rotta balcanica dell'immigrazione clandestina, un nuovo e inquietante capitolo: bande di trafficanti sparano sulla polizia. Il conflitto a fuoco tra Serbia e Croazia segna un punto di non ritorno, con ripercussioni che arrivano fino a Trieste e oltre. Questo caos è un segnale chiaro di come la crisi migratoria stia evolvendo in un contesto di crescente violenza, mettendo a rischio non solo i migranti, ma anche le forze dell'ordine. Un'onda che chiede attenzione

Conflitto a fuoco nella boscaglia tra Serbia occidentale e Croazia: è in questo scenario che si sarebbero ritrovati ad operare i poliziotti di Belgrado. Qualcosa di mai visto prima lungo la rotta balcanica dell'immigrazione clandestina che arriva fino in Italia, passando da Trieste. Uno scontro armato avvenuto il 23 maggio scorso vicino a Sid, città serba nel sud-ovest della provincia autonoma della Voivodina. A darne notizia, secondo quanto ricostruito da Fausto Biloslavo sulle pagine de Il Giornale, il ministero dell'interno serbo. Gli agenti impegnati in un controllo dei movimenti dei migranti, hanno scoperto un accampamento – che era la base di partenza dell'ultima parte della rotta verso l'Italia – e la banda armata che si trovava al suo interno una volta avvistati gli agenti ha aperto il fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Migranti, le bande dei trafficanti sparano sulla polizia: caos sulla rotta balcanica

Rotta balcanica, smantellata una rete di trafficanti: l’operazione "Dangerous Route"

Il 14 maggio, la polizia ha smantellato una rete di trafficanti durante l'operazione "Dangerous Route", colpendo un gruppo criminale pakistano attivo nel traffico di migranti lungo la rotta balcanica.

Cerca Video su questo argomento: Migranti Bande Trafficanti Sparano Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Migranti, gruppi armati sparano sulla polizia serba: violenza e ricatti sulla rotta balcanica

Riporta iltempo.it: Conflitto a fuoco nella boscaglia tra Serbia occidentale e Croazia: è in questo scenario che si sarebbero ritrovati ad operare i poliziotti di ...

I libici sparano sui migranti

Secondo repubblica.it: È da una delle motovedette donate dall'Italia alla Libia che ieri sono partiti i colpi d'arma da fuoco sparati dalla Guardia costiera di Tripoli per abbondare un gommone carico di migranti.

Un altro barcone con 500 persone soccorso dalla Guardia costiera italiana. Sei morti sulla rotta tra l'Algeria e la Sardegna

Riporta repubblica.it: Il peschereccio, uno dei tanti che i trafficanti libici stanno facendo ... di soccorso a causa delle onde alte più di tre metri. I migranti, quasi tutti di nazionalità siriana ed egiziana ...