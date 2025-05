Migliori ospedali d’Italia | quali sono i 4 dell’Emilia Romagna in classifica

L'Emilia-Romagna si conferma un'eccellenza nella sanità italiana: ben quattro dei suoi ospedali figurano tra i primi cento del Paese! Al secondo posto, il Morgagni-Pierantoni di Forlì brilla per qualità e innovazione. Seguono il Policlinico Sant’Orsola di Bologna al nono posto e altri due nosocomi che promettono di fare la differenza. Un motivo in più per puntare sulla salute, anche in un periodo in cui la qualità delle cure è fondamentale!

Bologna, 31 maggio 2025 – Quattro ospedali dell’ Emilia-Romagna tra i migliori cento d’Italia con i nosocomi regionali che si piazzano entro le prime venti posizioni. Si tratta del Morgagni-Pierantoni di Forlì che si piazza al secondo posto dietro al Policlinico Gemelli di Roma; al nono posto troviamo il Policlinico Sant’Orsola di Bologna, mentre al diciannovesimo c’è il Bufalini di Cesena e subito dpo, al ventesimo posto, c’è l’Infermi di Rimini. La classifica è stata stilata dall’ Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) che conduce indagini di mercato finalizzate ad analizzare l’aspetto economico e qualitativo delle aziende attive in diversi settori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Migliori ospedali d’Italia: quali sono i 4 dell’Emilia Romagna in classifica

