Migliaia di croceristi Assalto nel weekend | Ticket tariffe bloccate

Il ponte del 2 giugno trasforma Livorno in un vibrante hub turistico! Con dieci navi da crociera in arrivo, la città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori. Nonostante le tariffe bloccate e il traffico nel porto, l’energia è palpabile. I croceristi affolleranno non solo le banchine, ma anche le strade di Firenze. Sarà un weekend da ricordare, dove ogni angolo racconta storie di avventura e scoperta!

Altro ormeggio, altra corsa verso Firenze. C’è un bel traffico nel porto di Livorno, tra traghetti, navi container, l’Amerigo Vespucci. E poi ci sono le navi da crociera. Ben dieci getteranno le loro ancore sfruttando il ponte del 2 giugno. Dieci mastodontiche navi tra ieri e questo martedì equivalgono a decine e decine di migliaia di turisti. Ergo, ricomincia la corrida con un esercito di bus turistici in partenza dalla costa al capoluogo toscano. Turisti mordi e fuggi sono attesi nel weekend, pronti a scendere sul lungarno Pecori Giraldi, stretto tra cantieri e traffico portato allo stremo perché congestionato da quei bus che Palazzo Vecchio sta cercando di dirottare altrove sfruttando la leva della linea 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Migliaia di croceristi. Assalto nel weekend: "Ticket, tariffe bloccate"

Si legge su msn.com: A Livorno attese dieci navi fino al 2 giugno: in tanti visiteranno Firenze. Giorgio e Vicini: "Manca la legge che consente di rivedere la tassa sui bus".

