Michael Cera è pronto a conquistare il 2025! Dopo il successo di Scott Pilgrim, torna a lavorare con Edgar Wright per un reboot de L’Implacabile, accanto a leggende come Arnold Schwarzenegger. Questa collaborazione segna un ritorno alle origini per Cera e potrebbe aprire nuove strade nel panorama cinematografico contemporaneo. Un mix esplosivo che promette di catturare l'attenzione dei fan, risvegliando la nostalgia per gli action degli anni '80!

Michael Cera ha un 2025 pienissimo. Fa parte del cast stellare deLLa trama fenicia di Wes Anderson e, più avanti nel corso dell’anno, tornerà a collaborare con Edgar Wright, regista di Scott Pilgrim vs. The World, per un reboot del film d’azione degli anni ’80 L’Implacabile, con Arnold Schwarzenegger. Sarà la prima volta che l’attore e il regista lavorano insieme a un film dopo il grande successo di Scott Pilgrim. Parlando con ComicBook, Cera ha condiviso il suo entusiasmo per L’Implacabile, che arriverà nei cinema a novembre, promettendo agli spettatori un’avventura “ da togliere il fiato “. Nell’originale del 1987, Schwarzenegger interpretava Ben Richards, un poliziotto ingiustamente condannato in un’America distopica che deve partecipare a un quiz televisivo in cui i detenuti devono combattere contro degli assassini per la loro libertà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Michael Cera torna a lavorare con Edgar Wright dopo Scott Pilgrim

In un'intervista esclusiva a Cannes, Michael Cera condivide la sua esperienza sul set del film di Wes Anderson "Il Trio delle Meraviglie".

Scrive msn.com: Michael Cera, incontrato a Cannes, racconta in esclusiva a Movieplayer la sua esperienza sul set de La trama fenicia di Wes Anderson. E torna indietro con la memoria agli inizi della sua carriera.

Michael Cera: Un viaggio nell’universo di Wes Anderson con “La trama fenicia”

Riporta ecodelcinema.com: Michael Cera debutta nell'universo di Wes Anderson con "La trama fenicia" al Festival di Cannes, interpretando Bjorn, un entomologo norvegese, e riflettendo sulla sua carriera e collaborazioni artisti ...