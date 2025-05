Michael Cera anticipa la sua reunion con Edgar Wright per The Running Man | Un film mozzafiato

Michael Cera è pronto a riunirsi con Edgar Wright per il remake di "The Running Man", un progetto che si preannuncia mozzafiato. In un’epoca in cui i remake dominano il panorama cinematografico, questa collaborazione potrebbe rinvigorire l'industria, offrendo freschezza e nostalgia. La domanda è: riusciranno a catturare l'essenza originale? Preparati a un viaggio avvincente tra passato e futuro!

I remake possono essere un successo o un fiasco. L’attuale tendenza del settore vede la maggior parte dei franchise più popolari del passato ottenere un sequel o un prequel, il che permette ai registi di giocare nello stesso ambiente ma con personaggi diversi ed evitare un confronto diretto con il materiale originale. Tuttavia, un reboot che entusiasma davvero i fan è The Running Man di Edgar Wright, con Glen Powell come protagonista. Il film è tecnicamente un reboot dell’omonimo film distopico del 1987 di Paul Michael Glaser, con Arnold Schwarzenegger, ma secondo lo stesso Edgar Wright, il film è più che altro un nuovo adattamento del romanzo originale di Stephen King. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

La trama fenicia, il trio delle meraviglie e il set affollato di Nick & Norah: intervista a Michael Cera

In un'intervista esclusiva a Cannes, Michael Cera condivide la sua esperienza sul set del film di Wes Anderson "Il Trio delle Meraviglie".

Michael Cera: Un viaggio nell’universo di Wes Anderson con “La trama fenicia”

Scrive ecodelcinema.com: Michael Cera debutta nell'universo di Wes Anderson con "La trama fenicia" al Festival di Cannes, interpretando Bjorn, un entomologo norvegese, e riflettendo sulla sua carriera e collaborazioni artisti ...

A Cannes tutti pazzi per Michael Cera: la rivelazione del film di Wes Anderson

